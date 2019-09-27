Власти Коми планируют нарастить госдолг региона до 47% в 2022 году

СЫКТЫВКАР, 27 сентября. /ТАСС/. Государственный долг Республики Коми возрастет к 2022 году с нынешних 25,5 млрд до 37,5 млрд рублей, или до 47% от собственных доходов. Как сообщила в пятницу зампред правительства - министр финансов региона Галина Рубцова, рост госдолга связан с необходимостью перекрывать дефицит, предусмотренный проектом бюджета на ближайшую трехлетку, а также с планами властей по расходам на социальные проекты.

"В 2022 году объем долга составит 37,5 млрд рублей, или 47% к собственным доходам. Мы относимся к категории регионов с высоким уровнем долговой устойчивости, и ни в коем случае не должны перешагнуть порог в 50% уровня долга, иначе опять перейдем в режим согласования всех своих документов с Минфином РФ, что мы уже проходили", - отметила глава Минфина Коми.

При этом проведение в 2017-2018 годах бюджетной политики, направленной на снижение долговой нагрузки, восстановление устойчивой структуры расходов бюджета дало положительные результаты, что подтверждается повышением рейтинга Коми ведущим российским агентством АКРА: в 2019 году прогноз был повышен с ВВВ (RU) до А-(RU), прогноз "Стабильный", сказала Рубцова.

Госдолг Коми составит в 2019 году 25,5 млрд рублей, или 33% к собственным доходам, в 2020 - 31,6 млрд (41%), в 2021 - 34,3 млрд (43%), в 2022 - 37,5% (47%). Основные параметры проекта бюджета: доходы в 2020 году - 83,4 млрд рублей, в 2021 - 85,8 млрд, в 2022 - 84,2 млрд. Расходы спланированы в объеме 89,7 млрд в 2020 году, в 2021 - 88,7 млрд, в 2022 - 87,5 млрд. Соответственно, дефицит бюджета составит в 2020 году 6,3 млрд, в 2021 - 2,9 млрд, в 2022 - 3,3 млрд. Его планируется покрывать за счет коммерческих кредитов, сообщила министр.

Структура доходов

Как и прежде, 90% доходов региона приходится на три основных налога - на прибыль, на доходы физических лиц и на имущество организаций. Налог на прибыль спрогнозирован, исходя из консервативного варианта, поскольку свыше 40% поступлений приходится на нефтяную отрасль, а по прогнозу правительства РФ, ожидается снижение стоимости нефти с 62 долларов за баррель до 57 долларов. С учетом этого налог на прибыль спрогнозирован на 2020 год в объеме 30,8 млрд, что сопоставимо с ожидаемым поступлением в этом году, на 2021 - 32,3 млрд, на 2022 - 33,1 млрд. Прирост налога на доходы физических лиц составит 3,3% до 18,1 млрд в 2020 году.

"По налогу на имущество организаций впервые с 2012 года мы имеем отрицательную динамику - недополучим в этом году 2,3 млрд рублей, что связано с отменой с 1 января 2019 года налога на движимое имущество. В предстоящие три года поступления налога сохранятся на уровне 2019 года - 19,5 млрд", - сказала министр.

Приоритеты в расходах

Бюджет направлен на решение основной задачи - повышение уровня жизни людей, отметила докладчик. "Приоритеты бюджетных расходов - это достижение национальных целей развития, определенных президентом РФ, совершенствование мер социальной поддержки населения, приведение в нормативное состояние дорог, строительство и ремонт социальных объектов, помощь муниципальным образованиям", - сказала Рубцова.

По ее словам, на здравоохранение предусмотрено 2,9 млрд рублей: продолжится строительство инфекционной больницы в Сыктывкаре, реконструкция радиологического отделения онкодиспансера, запланировано долгожданное возведение лечебного корпуса в селе Усть-Цильма и шести ФАПов. В сфере образования предусмотрено 1,1 млрд рублей на продолжение строительства четырех школ и двух детских садов. В сфере культуры выделено 1,8 млрд рублей на реконструкцию театра оперы и балета. Еще 1,9 млрд рублей запланировано на реконструкцию республиканского стадиона, регионального лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной и возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. Около 2,2 млрд рублей на три года, или более 700 млн ежегодно, будут выделять на ремонт социальных объектов.

Проект бюджета будет внесен в Госсовет Коми не позднее 1 ноября, после уточнения межбюджетных трансфертов от правительства РФ, подытожила министр.