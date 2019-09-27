Илону Маску направят официальное приглашение на бизнес-форум на Кубани

КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Организаторы форума малого и среднего бизнеса "Дело за малым", который пройдет в октябре в Краснодаре, направят главе SpaceX Илону Маску официальное приглашение принять участие в мероприятии. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете форума.

Кубанские бизнесмены разместили в начале недели возле офиса Илона Маска в Калифорнии рекламный баннер с надписью "Kak tebe takoe, Elon Musk?". На баннере указан адрес сайта форума "Дело за малым", а также QR-код, ведущий на страницу сайта мероприятия. Маск, отвечая на комментарий одного из пользователей Twitter, подтвердил, что обратил внимание на данный рекламный щит.

"Илону Маску будет направлено официальное приглашение принять участие в форуме "Дело за малым", - сказали в оргкомитете.

Собеседник агентства уточнил, что главе SpaceX будет предложено принять участие в пленарном заседании, которое проведут министр экономического развития РФ Максим Орешкин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также Маску предложат провести персональную сессию в рамках форума на тему урбанистки и развития городов, где он мог бы рассказать о технологиях строительства подземных тоннелей для передвижения людей, которые применяет его компания. Кроме того, по мнению организаторов, Маск мог бы рассказать о технологиях будущего, таких как энергогенерация, о проектном управлении, которое применяется в его компании, нетворкинге и его значении для бизнеса.

Форум "Дело за малым" состоится 18-19 октября в Краснодаре. Предварительно свое участие в мероприятии подтвердил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Ожидается не менее 20 тыс. участников, форум станет одним из крупнейших бизнес-мероприятием в России.

В 2018 году темой форума была цифровая трансформация бизнеса, среди известных гостей, принявших участие в мероприятии, был американский актер Стивен Сигал. Темой этого года станет человеческий капитал.