Эксперт: развитие туриндустрии в Бодруме приведет к улучшению сервиса в остальной Турции

БОДРУМ /Турция/, 28 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Развитие туристической индустрии в Бодруме на западе Турции приведет к улучшению сервиса в других курортных городах республики. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС председатель Российско-турецкого делового совета Ахмет Паланкоев.

"Если Бодруму удастся привлечь еще большее число туристов из России, то это будет выгодно не только для местных предпринимателей, но также и для наших граждан. Ведь если в конкурентную борьбу вступает еще один игрок, то происходит как улучшение качества сервиса, так и удешевление цен. Поэтому чем больше конкуренция, тем лучше", - подчеркнул собеседник агентства.

Паланкоев рассчитывает на помощь со стороны представителей турецкого бизнеса в вопросе привлечения туристов из Турции в РФ. "Я также ставил вопрос о развитии туризма из Турции в Россию. Россия - огромная страна с разными регионами, с богатой историей и культурой. У нас есть много чего показать нашим турецким гостям. Поэтому я сегодня здесь говорил, что если есть желание, чтобы сюда приезжали российские туристы, то и вы окажите нам помощь в привлечении туристов из Турции", - сообщил он.

Ранее председатель торгово-промышленной палаты Бодрума Сердар Коджадон сообщил корреспонденту ТАСС о создании рабочей группы между российскими и турецкими предпринимателями, которая будет разрабатывать шаги по привлечению туристического потока из РФ в Бодрум.