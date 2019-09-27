{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: развитие туриндустрии в Бодруме приведет к улучшению сервиса в остальной Турции

Как отметил председатель Российско-турецкого делового совета Ахмет Паланкоев, он также рассчитывает на помощь со стороны представителей турецкого бизнеса в вопросе привлечения туристов из Турции в РФ

БОДРУМ /Турция/, 28 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Развитие туристической индустрии в Бодруме на западе Турции приведет к улучшению сервиса в других курортных городах республики. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС председатель Российско-турецкого делового совета Ахмет Паланкоев.

"Если Бодруму удастся привлечь еще большее число туристов из России, то это будет выгодно не только для местных предпринимателей, но также и для наших граждан. Ведь если в конкурентную борьбу вступает еще один игрок, то происходит как улучшение качества сервиса, так и удешевление цен. Поэтому чем больше конкуренция, тем лучше", - подчеркнул собеседник агентства.

Паланкоев рассчитывает на помощь со стороны представителей турецкого бизнеса в вопросе привлечения туристов из Турции в РФ. "Я также ставил вопрос о развитии туризма из Турции в Россию. Россия - огромная страна с разными регионами, с богатой историей и культурой. У нас есть много чего показать нашим турецким гостям. Поэтому я сегодня здесь говорил, что если есть желание, чтобы сюда приезжали российские туристы, то и вы окажите нам помощь в привлечении туристов из Турции", - сообщил он.

Ранее председатель торгово-промышленной палаты Бодрума Сердар Коджадон сообщил корреспонденту ТАСС о создании рабочей группы между российскими и турецкими предпринимателями, которая будет разрабатывать шаги по привлечению туристического потока из РФ в Бодрум.

Теги
ТурцияРоссия
В Венесуэле заявили, что США ввели более 350 ограничительных мер в отношении страны
Как сообщил вице-президент республики Дельси Родригес, они были приняты в период с 2015 года по 2019 год
Читать полностью