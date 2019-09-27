В Венесуэле заявили, что США ввели более 350 ограничительных мер в отношении страны

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Власти США ввели более 350 ограничительных мер в отношении Венесуэлы в период с 2015 года по 2019 год. Об этом заявила в пятницу вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес, выступая на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"С 2015 года по 2019 год правительство США приняло более 350 односторонних принудительных мер в отношении Венесуэлы", - сказала политик.

По словам Родригес, из-за санкций потери венесуэльской экономики "достигли $130 млрд".

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в южноамериканской стране может достичь 10 млн процентов. Согласно подсчетам ООН, Венесуэлу покинули уже более 4 млн человек.