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В Венесуэле заявили, что США ввели более 350 ограничительных мер в отношении страны

Как сообщил вице-президент республики Дельси Родригес, они были приняты в период с 2015 года по 2019 год

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Власти США ввели более 350 ограничительных мер в отношении Венесуэлы в период с 2015 года по 2019 год. Об этом заявила в пятницу вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес, выступая на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"С 2015 года по 2019 год правительство США приняло более 350 односторонних принудительных мер в отношении Венесуэлы", - сказала политик.

По словам Родригес, из-за санкций потери венесуэльской экономики "достигли $130 млрд".

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в южноамериканской стране может достичь 10 млн процентов. Согласно подсчетам ООН, Венесуэлу покинули уже более 4 млн человек.

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СШАВенесуэла
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