Трамп продлил финансирование правительства до 21 ноября

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал одобренную ранее Конгрессом США резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

Ранее данный документ утвердили Палата представителей и Сенат. После подписания резолюции президентом она считается вступившей в силу.

Инициатива должна была быть одобрена до 30 сентября, когда в стране заканчивается 2019 финансовый год. В случае непринятия бюджета США грозил бы новый "шатдаун" - приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней. Трамп и республиканцы добивались тогда включения в госбюджет на 2019 финансовый год свыше $5,7 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой.