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Просрочка по микрозаймам в России в августе увеличилась почти на 24%

Объем просроченных более чем на 90 дней микрозаймов составил, по данным бюро кредитных историй "Эквифакс", 39 млрд рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Объем просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в России в августе увеличился на 23,7% по сравнению с августом прошлого года - до 39 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Количество займов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО), с просрочкой более 90 дней в августе достигло 3,34 млн, что на 22,8% больше, чем годом ранее.

"Рост портфеля МФО в основном связан с активностью крупных игроков. Доля "неработающих" ссуд на рынке микрофинансирования вновь достигла своих предельных значений - 36,2% от всех действующих договоров являются просроченными более 90 дней, что для рынка микрофинансирования означает практически полную невозможность взыскания долга и последующее списание его с баланса МФО", - прокомментировал глава "Эквифакс" Олег Лагуткин.

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