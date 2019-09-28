Глава Google надеется на положительный итог торговых переговоров США и Китая

ТОКИО, 28 сентября. /ТАСС/. Глава компании Google Сундар Пичаи надеется на то, что торговые переговоры между США и Китаем завершатся с положительным исходом для обеих сторон. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью газете Nikkei .

"Мы следуем американскому законодательству. Я думаю торговые переговоры между США и Китаем очень важны, и сейчас там ведется серьезное обсуждение. Я с нетерпением жду соглашения, которое принесет пользу всем", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать влияние трений между Вашингтоном и Пекином на ведение бизнеса.

По его словам, "Huawei очень успешная компания, которая в конечном итоге сможет стать одним из лидеров отрасли". "Я ожидаю, что Huawei продолжит обслуживать своих пользователей. Также я считаю, что все мы должны приспособиться к реалиям текущей торговой ситуации и работать соответственно", - добавил Пичаи.

Huawei внесли в этом году в черный список Минторга США как компанию, "вовлеченную в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам". Она обвиняется, например, в предоставлении услуг Ирану в обход американских торговых санкций. После внесения Huawei в черный список правительства США компания Google объявила о прекращении сотрудничества с ней. В результате Huawei потеряет доступ к обновлениям системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства.

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры, последний, 12-й раунд которых прошел в Шанхае 30-31 июля. Как ожидается, консультации возобновятся 10 октября. По словам вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, Пекин положительно оценил шаги американской стороны, которая перенесла с 1 на 15 октября повышение пошлин с 25% до 30% на китайские товары стоимостью $250 млрд. В свою очередь власти Китая решили с 17 сентября освободить от дополнительных тарифов 16 наименований торговой номенклатуры из Соединенных Штатов.