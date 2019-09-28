Эксперт: отмена устаревших СанПиНов снимет барьеры развития сферы гостеприимства в России

КАЛИНИНГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Внедрение новых требований к кафе и ресторанам, включенных в "Белую книгу гостеприимства", разработанную Минэкономразвития РФ взамен устаревших СанПиНов, приведет требования к сфере гостеприимства в РФ к мировым стандартам и снимет барьеры в ее развитии. Такое мнение высказала в субботу ТАСС руководитель представительства Федерации рестораторов и отельеров РФ в Калининградской области Ольга Тесленко.

Минэкономразвития РФ предлагает протестировать свод правил для ресторанного бизнеса "Белая книга" в пилотных регионах - Москве, Казани и Калининграде. Документ разработан в рамках "регуляторной гильотины".

"Это документ, который призван отменить все устаревшие нормы и правила для обеспечения пищевой безопасности. Важно подчеркнуть, что речь идет об отмене только устаревших требований, которые утратили актуальность и являются барьерами для рестораторов и отельеров в организации бизнес-процессов. Остаются требования к результату, к качеству готовой продукции с учетом мирового опыта", - сказала Тесленко.

Документ разрабатывался при участии Федерации рестораторов и отельеров РФ, с учетом мнений рестораторов и отельеров, которые собирались по всей стране в течение 21 года. Устаревшие СанПиНы могут быть заменены новым сводом правил "уже в начале 2020 года", пояснила собеседница агентства.

"Революционным является то, что новые требования предъявляются не к процессу - к тому, как вы это делаете, а именно к результату. То есть Роспотребнадзор может брать готовую продукцию и, если в ней будут обнаружены отклонения, начинать полномасштабную проверку предприятия, - пояснила она, подчеркнув, что "Белая книга" включает нормы, без исполнения которых нельзя обеспечить безопасность потребителя. - Мы надеемся, что все это удешевит конечный продукт сферы гостеприимства для потребителя, минимизирует штрафы и угрозы закрытия бизнеса для ответственных отельеров и рестораторов".

В конце ноября в Калининграде при поддержке Федерации рестораторов и отельеров РФ пройдет форум представителей отрасли WestHorecaForum, на котором будет обсуждаться механизм внедрения новых правил в пилотных регионах, сообщила Тесленко. "Мы должны изучить "Белую книгу", и уже после этого начать внедрять, доказать, что это хорошее начинание, - сказала она. - Насколько это серьезный сдвиг в сфере оказания услуг, покажет время. Но то, что чиновники начинают нас слышать и готовы отменять безнадежно устаревшие требования, - это прекрасный ход".

Регуляторная гильотина

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вносить в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет.

Для реализации реформы правительство РФ разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)". Также под "гильотину", согласно поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, попадут, в том числе, законы и постановления, принятые еще в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

О федерации

Федерация рестораторов и отельеров России ведет историю с 1996 года, с даты создания Московской гильдии рестораторов. Она представляет интересы более 3 тыс. предприятий сферы гостеприимства в стране, поддерживает связи с региональными профессиональными объединениями и ассоциациями от Хабаровского края до Калининградской области.

В 2014 году на базе федерации образован Совет по профессиональным квалификациям в сфере гостеприимства, который наделен полномочиями по мониторингу рынка труда, разработке профессиональных стандартов, экспертизе федеральных государственных образовательных стандартов, независимой оценке квалификации в отрасли.