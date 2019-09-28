Гончарук заявил, что повышение кредитного рейтинга Украины означает рост доверия к Киеву

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", что означает повышение доверия к стране и восстановление экономики. Об этом в субботу заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а также рейтинг по национальной шкале с "uaВВB" до уровня "uaА". Агентство также подтвердило краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне "В". Прогноз - стабильный. Это означает, что доверие иностранных партнеров к Украине укрепляется", - написал он в Telegram-канале.

Премьер-министр уверен, что это открывает хорошие перспективы для страны. "В перспективе это значит, что мы будем иметь меньше затрат на обслуживание внешних долгов и дешевые ресурсы внутри страны. В S&P надеются, что наше правительство продолжит реализовывать реформы, которые проводились в последние годы. Экономика восстанавливается, соотношение государственного долга к ВВП снижается",- утверждает Гончарук.

Глава украинского правительства заверил, что кабмин продолжит "держать темп" на укрепление экономики путем проведения реформ.