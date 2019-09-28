В Georgian Airways заявили о необходимости возобновления полетов из России

ТБИЛИСИ, 28 сентября. /ТАСС/. Грузинская авиакомпания Georgian Airwaws приветствует заявление главы МИД России Сергея Лаврова по поводу возможного снятия запрета на прямое авиасообщение между странами и выступает за возобновление полетов с учетом интересов Грузии. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении генерального директора Georgian Airways Романа Бокерии.

"Руководство авиакомпании Georgian Airways приветствует заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи с восстановлением полетов между Грузией и Россией. Мы считаем, что полеты между двумя странами должны быть восстановлены согласно международному соглашению, с учетом всех его статей, чтобы правительство России больше не приостанавливало регулярное сообщение между двумя странами в одностороннем порядке и безосновательно", - говорится в заявлении.

В авиакомпании также настаивают на том, чтобы во время предварительных переговоров грузинская сторона защищала свои интересы и восстановила регулярное сообщение в паритетном режиме.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией стало бы правильным решением, так как большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность имевших место ранее антироссийских провокаций.

По указу президента РФ от 21 июня российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С 8 июля также вступило в силу и решение Минтранса РФ от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Санкции были введены после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг, полиция его разогнала.

Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в работе Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Возмущение оппозиционных грузинских депутатов вызвало то, что их российский коллега, являющийся президентом МАП, вел заседание, сидя в кресле председателя парламента страны. А за день до вступления запрета на полеты в трансляции грузинской телекомпании "Рустави-2" была допущена брань в адрес руководства России.