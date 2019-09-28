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Россотрудничество рассчитывает, что на Каспийском форуме 2021 года будет научная площадка

Предстоящий форум, скорее всего, не обойдется без обсуждения политических вопросов, отметил замруководителя Россотрудничества Михаил Брюханов

АСТРАХАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Россотрудничество рассчитывает, что второй Каспийский экономический форум (КЭФ), который пройдет в 2021 году в Астрахани, будет наполнен не только традиционными мероприятиями, но и новыми форматами. В частности, сейчас обсуждается вопрос создания на его полях научной площадки, сообщил в субботу журналистам в Астрахани замруководителя Россотрудничества Михаил Брюханов.

"Это [второй Каспийский экономический форум], бесспорно, будет важнейшее международное событие на территории Астрахани. <…> Я надеюсь, что площадка форума будет наполнена не только традиционными мероприятиями, которыми экономические форумы известны, но и какими-то новыми, интересными форматами, которые позволят найти синергию роста на пограничных территориях. Мы обсудили с представителем РАН возможность организации площадки "Наука для экономики", "Муниципальное сотрудничество для развития внешнеполитических связей", - сказал Брюханов после открытия форума "Перспективы развития сотрудничества между породненными городами стран Прикаспийского региона".

Он отметил, что предстоящий форум, скорее всего, не обойдется без обсуждения политических вопросов, рассмотрения работы государств в условиях санкций. "Придется искать механизмы построения многополярного мира не только в политическом аспекте этого вопроса, но и в экономическом, чтобы связи развивались не по стандартным каналам банковских операций, осуществляемых в валютах, <...> но и с использованием других инструментов, позволяющим участникам чувствовать себя более защищенными от воли третьих государств", - считает Брюханов.

По его словам, открывшийся в субботу в Астрахани форум - "одна из первых ласточек в подготовке тематик, вопросов и аудитории" к предстоящему масштабному международному событию. В двухдневном форуме принимают участие представители научного сообщества, общественных организаций, Прикаспийских стран - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении, а также сотрудники федеральных министерств и ведомств. Основной целью форума является создание условий для открытого диалога представителей муниципальных администраций, бизнеса, науки, экспертного сообщества городов-побратимов прикаспийских государств.

О Каспийском форуме

С идеей организации КЭФ президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступил в августе 2018 года на пятом саммите лидеров прикаспийских государств в казахстанском Актау, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Он предложил сделать форум постоянно действующей платформой для многостороннего экономического диалога и проводить его поочередно в каждой из прикаспийских стран.

12 августа 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении, сообщил, что Россия готова принять следующий форум в Астрахани. В конце августа был утвержден оргкомитет по подготовке и проведению в КЭФ, его возглавил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Его заместителями стали замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичТуркменияРоссия
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