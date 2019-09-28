Эксперты: отсутствие сервисных центров является преградой для наращивания экспорта РФ

ПЕРМЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Отсутствие сервисных центров сдерживает скорость наращивания российского экспорта и уменьшает конкурентоспособность отечественных продуктов на мировом рынке, считают участники Межрегионального экспортного форума, который прошел в Перми 26-27 сентября. Компании из регионов РФ уже успешно экспортируют самые разные виды товаров - от одежды для художественной гимнастики до деревянных конструкторов и роботов, однако, чтобы увереннее чувствовать себя на внешнем рынке, им стоит ориентироваться на советы зарубежных партнеров и не забывать пользоваться мерами господдержки, отмечают эксперты.

"Конкурентоспособность - это не только низкая цена и хорошее качество, это способность обеспечивать сервис и поддержку продаваемой продукции. Проблема российской конкурентоспособности не в том, что у нас нет технологий или идей: на наших промышленных предприятиях недостаточно уделяют внимание процессам массового производства, продажи и сервиса. Наиболее часто звучащая просьба предприятий - это обеспечить сервис. Отсутствие сервиса, условий для последующего обслуживания той продукции, которая продается на внешние рынки, является очень большой преградой для наращивания экспорта", - сказал директор департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Минпромторга РФ Андрей Цемахович.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что на пути выстраивания этой системы регионам придется решить "множество мелких вопросов", но серьезных трудностей уже нет. "Вопросы переходят в практическую, предметную плоскость, вопросов много, но фундаментальных препятствий сегодня, например, никто не назвал. Когда мы решим все вопросы, мы получим совсем другую структуру экономики, совсем другую динамику развития экономики, в том числе и региона", - сказал он.

Роботы и AR-кубики из России

Гендиректор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, пройдя по выставочным стендам форума, назвал эффективной работу региональных центров поддержки экспорта. Например, на площадке была представлена продукция Краснокамской фабрики игрушки (Пермский край). Она производит деревянные конструкторы, кубики, развивающие интерактивные доски, пирамидки, кукольную мебель, деревянные раскраски и поставляет их в Казахстан, Белоруссию, Германию. А специально для экспорта была создана новая серия интерактивных игрушек Wintertoys - кубиков с дополненной реальностью.

Опытом успешных экспортных поставок поделился и первый зампредседателя правительства Удмуртии Александр Свинин. Он рассказал, что последние два года власти республики пытаются сломать стереотип "Удмуртия - это только про оружие и концерн "Калашников". Так, Воткинская промышленная компания производит детскую мебель, которая занимает 14% немецкого рынка в категории пеленальных детских комодов и 5% в сегменте кроватей для новорожденных. "У нас есть производитель тренировочной профессиональной одежды для изящных видов спорта, например, художественной гимнастики. Компания называется "Танцующая", они поставляют одежду в 89 стран и делают это успешно на протяжении многих лет", - сообщил он.

Фармацевтическая компания "Медисорб" изготавливает аналоги известных лекарств, работает со странами СНГ. Как рассказал ТАСС представитель компании, они заинтересованы в продажах в страны Азии, Европы, Ближнего Востока и Дальнего Зарубежья, но выйти на эти рынки непросто, основная проблема заключается в получении международного сертификата качества. "Чтобы продавать в других странах, нужно пройти инспекцию в министерстве здравоохранения другой страны, мы сейчас занимаемся этим, там достаточно сложная процедура", - пояснил собеседник.

Сооснователь компании по производству роботов "Промобот" (Пермский край) Олег Кивокурцев, чьи роботы уже "трудятся" в 35 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, несмотря на успех проекта, тоже сталкивается с трудностями. "В ходе нашей экспортной деятельности мы встречаем три основные проблемы. Первая - это рыночная: как продавать такой продукт, которого ранее не существовало. Вторая - это законодательная, и третья - политическая. Продукт массового рынка продавать проще, наша задача убедить, что роботы - это про сегодняшний день", - рассказал Кивокурцев.

На днях "Промобот" заключил эксклюзивный контракт со швейцарской компанией на €18,5 млн, по которому обязуется поставить в страны Европы около 1 тыс. роботов до 2024 года.

Полагаться не только на себя

Директор центра развития средних технологических компаний Российской венчурной компании Сергей Гейло считает, что для успешного выхода на международный рынок нужно продавать продукт в тех же ценовых категориях, что и остальные, но предлагать в дополнение к основной продукции "что-то еще". По его словам, также важно полагаться не только на свои силы, но еще искать партнеров в той стране, куда планируются поставки, ведь они могут дать грамотные консультации.

В частности, директор болгарской компании "Новый Плопдив" Лъчезар Лулчев уже шесть лет работает с российскими компаниями - покупает у них специальную сельхозтехнику, грузоподъемное оборудование и продает в другие европейские страны. Лулчев отмечает качество изготавливаемой продукции в России, но добавляет, что компании порой нарушают условия контракта. По его словам, чтобы продавать в Европе, необходимо соблюдать определенные требования, которые отличаются от тех, что приняты в России, но к этому бывают готовы не все.

"Некоторые компании думают: то, что хорошо продается в России, может хорошо продаваться и в Европе, мы видим, что есть разница к требованиям. <...> Мы много раз разговариваем с компаниями, просим изменять продукт, его дизайн, чтобы он стал более конкурентным, мы можем даже снизить цены, потому что убираем такие вещи, которые не нужны в Европе", - пояснил он.

Дискуссии, прошедшие на форуме в Перми, также показали, что многие предприниматели не знают, какую поддержку они могут получить от государства. "Какая поддержка оказывается? По каким направлениям? Как происходит защита авторского права при экспорте?" - прозвучали вопросы от одного из слушателей.

Гендиректор пермского Агентства инвестиционного развития Павел Носков предложил обратить внимание на Центр поддержки экспорта, который как раз-таки помогает найти нужный рынок и выстроить экспортную стратегию. По его словам, в регионе создается вся необходимая инфраструктура для экспорта, запущен проект "Экспортный акселератор", нацеленный на поиск зарубежных партнеров, оказывается содействие в продвижении местных компаний на международные площадки.

О форуме

Межрегиональный экспортный форум - экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта, главной целью которой является создание уникальной акселерационной среды для начинающих и действующих экспортеров. Форум прошел в Перми во второй раз в культурном пространстве "Завод Шпагина" 26-27 сентября. Площадка объединила более 3 тыс. участников из 16 стран, на форуме выступили более 100 спикеров, в его работе приняли участие представители США, Нидерландов, Китая, Франции, Японии, Германии, ОАЭ.