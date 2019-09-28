Два района Хайнаня вошли в список образцовых туристических территорий КНР

ХАЙКОУ /Китай/, 28 сентября. /ТАСС/. Район Цзиян города Санья и Баотин-ли-мяоский автономный уезд в южной части острова Хайнань решением Министерства культуры и туризма КНР внесены в первый общенациональный список образцовых туристических районов Китая. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

В почетный перечень включены еще 69 административных единиц КНР, в том числе район Яньцин в северной части Пекина, где в 2022 году будут проходить Олимпийские игры. Министерство культуры и туризма Китая будет принимать меры для сохранения и повышения там уровня развития туриндустрии.

В соответствии с распоряжением центрального руководства, администрации образцовых районов будут уделять особое внимание поддержанию природно-экологического баланса, повышению качества и увеличению разнообразия туристических услуг, модернизации и усовершенствованию инфраструктуры, обеспечению приемлемого для туристов соотношения "цена - качество".

Хайнань - известный международный курорт. По данным провинциального управления культуры, телевидения, радио и спорта, в течение 2018 года остров посетили выше 76 млн туристов (рост на 11,8%), из них 1,2 млн человек - иностранцы.

Россия считается одним из важных источников внешнего турпотока провинции, число отдыхающих из РФ на Хайнане постоянно возрастает. С текущего года для российских граждан в регионе действует безвизовый режим. В 2017 году их количество увеличилось на 250% - до 284 тыс. человек. Несмотря на то, что в 2018 году этот показатель понизился на 10%, администрация острова намерена в текущем году восстановить динамику и рассчитывает на то, что остров посетят 300 тыс. туристов из России.