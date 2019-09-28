Кабмин предложил правила дифференциации субсидий для компенсации утильсбора автопрому

АДЛЕР, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство предложило правила дифференцирования промышленных субсидий, которые фактически компенсировали бы утилизационный сбор. О них рассказал в ходе совещания вице-премьера РФ Дмитрия Козака с автоконцернами замглавы Минпромторга Александр Морозов.

"С точки зрения дифференциации утильсбора, или так называемого блока промышленных субсидий, было принято [решение] определить минимальную базу гарантированного возврата при наличии SKD-производства (сварка - окраска - сборка) в размере 60% от объема соответствующих компенсаций, - сказал Морозов. - При этом 40% от объема блока промышленных субсидий являются дифференцированными и зависят от объема локализации, которого вы достигнете".

По мнению Дмитрия Козака, действовать влобовую и принимать резкие решения по сильной дифференциации размера промсубсидий в зависимости от уровня локализации нецелесообразно. "Это необходимо сделать плавно, постепенно, дать возможность всем адаптироваться к этим правилам", - отметил он.

Таким образом, согласно представленной концепции, 2019 и 2020 годы являются переходным периодом. По сути, вопрос, связанный с дифференциацией утильсбора будет затрагивать период 2021-2028 года, уточнил Морозов.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.