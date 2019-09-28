Козак: новый инвесткодекс даст стимул инвестициям в экономику России

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Инвестиционный кодекс, разработанный по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Козака, призван дать импульс для инвестиций в российскую экономику в целом, а не только лишь в нацпроекты, сообщил журналистам сам заместитель председателя правительства.

"Он (законопроект - прим. ТАСС) не касается нацпроектов, не инвестиций в нацпроекты, не столько будущих инвестиций. Касается всего действующего предпринимательского сообщества. Мы должны дать такие гарантии и обеспечить механизмы, чтобы в эти гарантии поверили, они должны быть соответствующие механизму их выполнения. Если они будут, в моем представлении это радикально, качественно, положительно повлияет на инвестклимат в стране и даст дополнительный импульс для инвестиций в российскую экономику", - сказал Козак.

По его словам, законопроект должен предусматривать гарантии стабильности и неизменности правил игры для предпринимателей, а также конкретные механизмы для достижения этой цели.

"Должны быть гарантии, гарантии неизменности правил ведения бизнеса, они не могут быть вечными <...>, потому что меняются условия, но если что-то меняется, то это должно быть, эти изменения должны быть для новых бизнесов, а для тех, кто уже инвестировал, для тех, кто выстроил инвестиционные проекты, реализовал его, продолжает осуществлять деятельность по возврату вложенных инвестиций, мы не имеем права менять эти правила игры. И это должна быть не декларация, а должны быть соответствующие конкретные механизмы, которые это обеспечивают", - сказал Козак.

По словам вице-премьера, обсуждение законопроекта пока продолжается, но значительных противоречий с министерствами нет.

"Нет никаких противоречений, тем более у меня не может быть противоречий с Минфином. Я бы не хотел там обсуждать наши все предварительные служебные обсуждения проекта решения. То, что такая задача есть, мы уже в течение года занимаемся подготовкой такого документа, который бы давал минимальные гарантии бизнесу, который бы стимулировал привлечение частных инвестиций в российскую экономику, такая задача есть. Механизмы ее достижения - да, пока, на сегодняшний день, есть несколько разные представления о том, каким образом этого можно достичь", - сказал Козак.

Инвесткодекс Козака

На этой неделе стало известно, что по поручению Козака разработан инвесткодекс, который гарантирует стабильность для бизнеса на основе как уже произведенных, так и будущих частных инвестиций. В кодексе речь идет о гарантиях стабильности условий ведения предпринимательской деятельности на основе частных инвестиций.

Согласно поручению Козака, с которым ознакомился ТАСС, Минэкономразвития, Минфин и ФАС России с участием Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) должны проработать и представить согласованные предложения по этому вопросу до 30 сентября.

Законопроект Минфина

Ранее сообщалось о том, что подготовкой законопроекта о защите и поощрении капиталовложений занимается Минфин. Документ предполагает заключение соглашений с инвесторами в рамках нескольких инвестиционных режимов. Одна из ключевых гарантий - неизменность налоговых условий (в части налогов на прибыль, на имущество, транспортного и земельного). Кроме того, гарантируется неухудшение условий по лицензированию и сертификации продукции, техническому регулированию.

В рамках нового механизма бизнес сможет рассчитывать на компенсацию расходов по созданию инфраструктуры или авансирование этих затрат, капитальные гранты, налоговые льготы, возмещение издержек на уплату процентов по кредитам и т.д.

Как ранее заявлял первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, закон должен вступить в силу с 2020 года.