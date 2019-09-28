Козак: кабмин не будет компенсировать ввозные пошлины на автокомпоненты держателям СПИК

АДЛЕР, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство не будет компенсировать автопроизводителям, работающим по специальным инвестиционным контрактам (СПИК), таможенные пошлины на ввоз компонентов. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с автоконцернами на полях "Формулы-1".

Ранее держатели СПИК просили у правительства уравнять условия господдержки: компенсировать ввозные пошлины на автокомпоненты, чтобы получать поддержку со стороны государства наравне с теми, кто продолжает работать в режиме промышленной сборки.

"Наши обязательства по компенсации таможенных пошлин истекают с момента истечения договоров о промсборке, последние истекают в 2020 году, и больше компенсации такой не будет. Сегодня уже поступления от этих пошлин заложены в параметры бюджета 2020, 2021 и 2022 годов", - сказал Козак.

"Такие просьбы (о компенсациях - прим. ТАСС) периодически раздаются, и на это сегодня был дан внятный ответ. Все обязательства, которые государство взяло на себя либо законодательно, либо в силу инвестиционных соглашений, они должны быть выполнены. Но перевыполнять их мы тоже не должны, так как это порождает иждивенчество, бизнес должен работать над своей эффективностью самостоятельно в пределах тех правил, которые установлены государством", - добавил вице-премьер.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее сообщал, что министерство планирует прийти к компромиссному варианту с автопроизводителями по вопросу компенсации ввозных таможенных пошлин на компоненты.

Автопроизводители "Автоваз", Nissan, Renault, группа "ГАЗ" Олега Дерипаски, "Камаз", "Соллерс" Вадима Швецова, Hyundai и Volkswagen ранее обращались к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой возобновить бюджетные компенсации роста ввозных пошлин на автокомпоненты. С декабря 2018 года концерны недополучили 5,9 млрд руб. субсидий. Программа была запущена в октябре 2018 года, чтобы сохранить условия работы концернов, работающих в режиме промышленной сборки. Тогда автопроизводители получали льготы по импортным пошлинам на компоненты в обмен на локализацию производства в России. Однако с 1 июля 2018 года, по условиям вступления России в ВТО, импортные пошлины выросли. Затраты на уплату повышенных пошлин автокомпаниям должен был компенсировать Минпромторг.