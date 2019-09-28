{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Козак: кабмин не будет компенсировать ввозные пошлины на автокомпоненты держателям СПИК

Минпромторг планирует прийти к компромиссному варианту

АДЛЕР, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство не будет компенсировать автопроизводителям, работающим по специальным инвестиционным контрактам (СПИК), таможенные пошлины на ввоз компонентов. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с автоконцернами на полях "Формулы-1".

Ранее держатели СПИК просили у правительства уравнять условия господдержки: компенсировать ввозные пошлины на автокомпоненты, чтобы получать поддержку со стороны государства наравне с теми, кто продолжает работать в режиме промышленной сборки.

"Наши обязательства по компенсации таможенных пошлин истекают с момента истечения договоров о промсборке, последние истекают в 2020 году, и больше компенсации такой не будет. Сегодня уже поступления от этих пошлин заложены в параметры бюджета 2020, 2021 и 2022 годов", - сказал Козак.

"Такие просьбы (о компенсациях - прим. ТАСС) периодически раздаются, и на это сегодня был дан внятный ответ. Все обязательства, которые государство взяло на себя либо законодательно, либо в силу инвестиционных соглашений, они должны быть выполнены. Но перевыполнять их мы тоже не должны, так как это порождает иждивенчество, бизнес должен работать над своей эффективностью самостоятельно в пределах тех правил, которые установлены государством", - добавил вице-премьер.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее сообщал, что министерство планирует прийти к компромиссному варианту с автопроизводителями по вопросу компенсации ввозных таможенных пошлин на компоненты.

Автопроизводители "Автоваз", Nissan, Renault, группа "ГАЗ" Олега Дерипаски, "Камаз", "Соллерс" Вадима Швецова, Hyundai и Volkswagen ранее обращались к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой возобновить бюджетные компенсации роста ввозных пошлин на автокомпоненты. С декабря 2018 года концерны недополучили 5,9 млрд руб. субсидий. Программа была запущена в октябре 2018 года, чтобы сохранить условия работы концернов, работающих в режиме промышленной сборки. Тогда автопроизводители получали льготы по импортным пошлинам на компоненты в обмен на локализацию производства в России. Однако с 1 июля 2018 года, по условиям вступления России в ВТО, импортные пошлины выросли. Затраты на уплату повышенных пошлин автокомпаниям должен был компенсировать Минпромторг.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМантуров, Денис ВалентиновичКозак, Дмитрий Николаевич
Автоконцерны до 15 октября представят правительству предложения по компенсации утильсбора
Автопром должен договориться между собой, отметил вице-премьер Дмитрий Козак
Читать полностью