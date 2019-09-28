Компании из РФ ищут возможности для начала поставок нефтегазового оборудования в Аргентину

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 сентября. /ТАСС/. Более десяти российских компаний приняли участие в 12-й выставке нефти и газа в Аргентине, которая прошла на этой неделе в Буэнос-Айресе. Как сообщили корреспонденту ТАСС представители производителей нефтегазового оборудования из России, в ходе поездки они провели встречи с потенциальными клиентами и подписали ряд рамочных соглашений.

"На этот раз очень много российских производителей принимало участие в этой выставке. Они очень активно устанавливали контакты с аргентинскими компаниями", - сказал журналистам торговый представитель России в Аргентине Сергей Деркач.

В этом году на выставке были значительно больше представлены регионы РФ. "Раньше приезжали компании федерального масштаба, сейчас много представителей среднего бизнеса, которые с интересом смотрят на Аргентину", - отметили в торгпредстве.

Перспективы для российских компаний

Как рассказал корреспонденту ТАСС директор Центра поддержки экспорта Республики Башкортостан Ильдус Халитов, в общей сложности на выставку приехали семь нефтесервисных компаний из республики. "В основном это компании, которые занимаются производством оборудования для бурения и цементирования скважин", - добавил он. "Мы провели ряд выездных встреч, были подписаны документы, в основном это рамочные соглашения о сотрудничестве", - отметил Халитов.

Кроме того, в ходе поездки было подписано рамочное соглашение на поставку оборудования с одной из аргентинских компаний. "В этом документе не прописаны конкретные условия, конкретные сроки или конкретная цена, но в нем есть спецификация продукции, на основании которой уже можно осуществлять поставки", - сказал он

Как отметил в беседе с ТАСС гендиректор "Авангард нефтесервис" Сухраб Хадиев, российские компании видят хорошие перспективы на аргентинском рынке. "Была встреча с предпринимателями из Аргентины, с предприятиями. Они со своей стороны выразили интерес к сотрудничеству, и не только по тому спектру оборудования, которое мы производим. Они спрашивали про контакты с другими производителями из России", - добавил он. По его словам, больше всего аргентинцы заинтересованы в покупках оборудования для гидроразрывов пласта.

"Сейчас мы договорились, что аргентинские партнеры проведут исследование рынка, следующим этапом уже должен стать обмен информацией коммерческого характера. С нашей стороны будут поступать предложения в ответ на эти потребности", - сказал Хадиев.

Рынки других стран Латинской Америки

Как отметил директор Центра поддержки экспорта Республики Башкортостан, для России Аргентина также является возможностью выйти на другие рынки региона. "Мы провели встречи не только с аргентинскими компаниями, но и компаниями из других стран Латинской Америки, такими как Парагвай, Бразилия и крупными мировыми игроками", - отметил Халитов.

Некоторые из участвовавших в выставке компаний уже представлены в других странах Южной Америки. Как отметил в беседе с ТАСС Андрей Охотников из компании "Буринтех", которая была представлена на стенде Башкортостана, они около двух лет работают с Колумбией и Венесуэлой. "Мы работаем с тремя крупнейшими колумбийскими компаниями. Уже квалифицированы на поставку оборудования и в данный момент развиваем объемы", - сказал он. "Хотелось бы выйти на рынок Боливии и Эквадора", - добавил Охотников.

На колумбийский рынок также начала поставки своей продукции компания "Нефте-гидроприводы Конькова". "Сейчас мы активно ведем переговоры с Перу, Гватемалой и Эквадором", - сказал корреспонденту ТАСС вице-президент компании Станислав Блохин. По его словам, производитель также хотел бы сотрудничать с венесуэльскими компаниями, однако пока переговоры откладываются из-за вопросов, связанных с формой оплаты.

В выставке также приняли участие "Нефтегазоборудование", "Газаппарат", "Транснефть - Диаскан", "Силовые машины" и "Объединенная двигателестроительная корпорация".