Голодец: детские театры России продолжат получать федеральную поддержку на реконструкцию

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 сентября. /ТАСС/. Российские детские театры продолжат получать ощутимую финансовую поддержку из федерального и регионального бюджетов на реконструкцию своих пространств. Об этом сообщила в субботу заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на открытии Всероссийского театрального марафона во Владикавказе.

"Это устойчивые связи и поддержка театров, в первую очередь большая поддержка [из федерального и регионального бюджетов] в реконструкции театров кукол, детских театров. В порядок приводятся все театры страны", - отметила она, отвечая на вопрос журналистов об оказываемой поддержке.

Программа "Большие гастроли" помогает в том числе национальным театрам Северного Кавказа за счет финансовой поддержки как из федерального центра, так и региональных столиц показывать свое творчество в других субъектах РФ. С 2014 года в рамках этой программы зрители могут увидеть лучшие постановки коллективов со всей страны - как спектакли, уже завоевавшие зрительское признание, так и премьеры. География "Больших гастролей" простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки.