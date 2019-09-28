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Торговая война
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Bloomberg: Вашингтон не намерен запрещать торги акциями китайских компаний на биржах США

Ранее сообщалось, что американские власти рассматривают возможность принятия мер по ограничению поступления американских инвестиций в китайскую экономику

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов США не планирует исключать китайские компании из списков частных предприятий, акции которых торгуются на американских фондовых биржах. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg.

"Администрация в настоящее время не рассматривает планов блокирования допуска ценных бумаг китайских компаний на фондовые биржи США", - приводится в материале комментарий представителя Минфина США Моники Кроули.

В пятницу агентство выступило с утверждением, что Вашингтон рассматривает возможность принятия мер по ограничению поступления американских инвестиций в китайскую экономику. В публикации отмечалось, что по этому вопросу с США проводились межведомственные консультации под председательством главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу. Проведение консультаций якобы было санкционировано президентом США Дональдом Трампом.

Источники Bloomberg сообщали, что в администрации США рассматривают различные варианты действий, один из них - делистинг китайских компаний и ограничение присутствия американских пенсионных фондов на финансовом рынке КНР. Bloomberg заостряет внимание на том, что в заявлении Кроули не упоминаются другие возможные варианты действий Вашингтона, о которых сообщало агентство.

В публикации утверждается, что сотрудники американской администрации были раздражены из-за того, что информация об указанных консультациях попала в СМИ. По словам источников, Белый дом еще не определился с дальнейшими планами и потому не желал преждевременной публикации этих данных.

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СШАКитайТорговая война
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