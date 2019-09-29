Британский премьер пообещал построить 40 новых больниц в стране за $16 млрд

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал построить и отремонтировать 40 новых больниц в стране. Об этом глава правительства заявил в интервью газете The Sunday Telegraph, которое было опубликовано в воскресенье.

"Мы запускаем самую масштабную программу в жизни целого поколения. Вы, наверное, видели, что на ступенях Даунинг-стрит [в июле этого года, когда Джонсон вступил в должность] я объявил об обновлении 20 больниц. Сейчас в развитие этого 40 больниц будут построены по всей стране", - сказал премьер-министр.

По информации издания, расходы на реализацию этого плана во второй половине следующего десятилетия составят £13 млрд ($16 млрд), однако не уточняется, из каких источников правительство намерено привлечь эти средства. "Это будет самая большая сумма, когда-либо инвестированная в Национальную службу здравоохранения", - добавил глава правительства.

Интервью было опубликовано в день, когда в Манчестере открывается четырехдневный съезд правящей Консервативной партии, лидером которой является Джонсон. Конференция проходит на фоне жестких противоречий британского политического истеблишмента по теме выхода страны из состава ЕС и резкой критики действий Джонсона, не исключающего "развода" с Брюсселем без соглашения.

Британская оппозиция приняла закон, который обязывает правительство запросить у ЕС продление переговоров, если стороны не договорятся к 31 октября. В интервью Джонсон заявил, что оппозиция на самом деле "не хочет избежать Brexit без сделки, а хочет вообще остановить Brexit". Премьер также подтвердил, что считает просьбу к ЕС об отсрочке Brexit "актом о капитуляции".

Джонсон прокомментировал и решение Верховного суда, судьи которого 24 сентября признали незаконным его решение приостановить работу парламента до середины октября. "Я искренне и смиренно признаю решение Верховного суда. Вместе с тем… мне кажется, что судьи вторглись в очень чувствительную политическую сферу во времена великих национальных противоречий. Я не думаю, что последствия этого вердикта окончательно осмыслены к настоящему моменту", - сказал Джонсон.