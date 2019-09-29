Росстат: переход на новый метод расчета индекса потребительских цен займет два-три года

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) готовится перейти к расчету индекса потребительских цен на основе административных данных органов власти, но этот процесс может занять два-три года. Об этом в воскресенье журналистам сообщил глава Росстата Павел Малков на площадке проходящего в Казани финального этапа конкурса "Цифровой прорыв" - проекта платформы "Россия - страна возможностей".

"В первую очередь, мы экспериментируем с данными Федеральной налоговой службы, базами данных контрольно-кассовой техники. И мы надеемся, что через какое-то время нам удастся перейти от метода прямого наблюдения, как сейчас считается индекс потребительских цен или инфляция, к расчету индекса потребительских цен на основе данных из административных источников информации", - сказал он.

Малков при этом заметил, что сначала Росстату "нужно научиться работать с огромными объемами неструктурированных данных, научиться в них разбираться". "Нам нужно определить источник данных по каждой из 500 позиций, на основе которых сегодня считается индекс потребительских цен", - пояснил он.

"Соответственно по каждой из этих позиций мы должны понять, где мы будем брать эти данные, у кого, научиться их рассчитывать корректно, сопоставлять с теми данными, которые были раньше, и только после этого можно говорить о переходе на новую методологию. Я думаю, что это горизонт два-три года", - резюмировал руководитель ведомства.