Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в воскресенье в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"[Доходы граждан] начнут расти в годовом выражении уже во втором полугодии этого года. У нас сейчас резко снижается инфляция, поэтому этот компонент уменьшается, плюс, как эффект, реальные зарплаты серьезно поднимаются, - сказал он. - В этом году мы во втором полугодии должны показать цифры больше 1%, а в наших планах и прогнозах это устойчивый рост темпов не ниже 2% в год".

По данным Росстата, реальные денежные доходы населения в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом. Соответствующие данные были представлены на заседании Научно-методологического совета при Росстате. При этом общие номинальные денежные доходы населения в 2018 году составили 58,163 трлн руб., что на 30,5% выше, чем в 2013 году.