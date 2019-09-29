Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ средств, полученных гражданами в связи с ЧС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) средств, полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными ситуациями. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает освобождение от НДФЛ доходов, полученных гражданами, пострадавшими в результате террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств. Это также касается семей пострадавших.

В настоящее время предусмотрен закрытый перечень доходов в натуральной форме, освобождаемых от НДФЛ в связи с соответствующими событиями, но не предусматривается освобождение от налога на материальную выгоду и иные доходы, полученные пострадавшими.

Закон также включает в перечень доходов, не облагаемых НДФЛ, доходы, полученные в качестве платы за наем жилых помещений от физлиц, пострадавших от террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, если такая оплата произведена ими в пределах сумм, полученных на цели аренды жилого помещения из средств бюджетов бюджетной системы РФ.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования и будет распространяться на доходы, полученные физическими лицами с 1 января 2019 года.