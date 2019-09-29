Путин подписал закон об отмене НДС при ввозе в Россию гражданских воздушных судов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах стимулирования развития гражданской авиации. Документ, опубликованный в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации, предусматривает в том числе освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе на территорию России воздушных судов, подлежащих регистрации в Российском открытом реестре судов.

Под освобождение от НДС также попадают авиационные двигатели, запчасти и комплектующие для гражданских воздушных судов, печатные издания, опытные образцы и их части, необходимые для разработки, создания и испытания гражданских воздушных судов и авиационных двигателей. Однако условием для применения этой льготы является регистрация гражданских воздушных судов в госреестре.

Неисполнение этого требования по истечении 90 календарных дней с момента ввоза судна в РФ влечет восстановление обязанности уплатить НДС, исчисленный при таможенном декларировании или реализации.

Гражданские воздушные суда, зарегистрированные в госреестре иностранного государства, освобождаются от уплаты НДС при условии представления в таможенный орган копии свидетельства о его регистрации в реестре в соответствии с международным договором РФ, но этот режим будет применяться до 1 января 2023 года. Также уточняются условия применения налоговых льгот для международных компаний, имеющих особый статус в рамках закона о специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края.