Инвестиции в экономику моногорода на Ставрополье вырастут до 16,5 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в единственном моногороде Ставрополья Невинномысске превысит 16,5 млрд рублей по итогам 2019 года, что в 1,2 раза больше, чем в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил глава города Михаил Миненков.

"По итогам 2017 года инвестиции составляли 12 млрд рублей, по итогам 2018 года задача по инвестициям составляла 14 млрд рублей, и мы ее выполнили. Прогноз по 2019 году - более 16,5 млрд рублей", - сказал он.

По словам главы города, наращивать объем вложений позволяет перевооружение и расширение мощностей существующих предприятий, а также создание условий для открытия новых. "Это и льготные условия для льготных предприятий на территории опережающего социально-экономического развития, и в целом существующий инвестиционный климат в крае. Мы можем говорить о диверсификации экономики - город стал крупным переработчиком молока, строится кондитерская фабрика, идет закладка садов", - пояснил Миненков.

Решение о создании ТОСЭР "Невинномысск" принято правительством РФ в декабре 2017 года, резидентам предоставляются налоговые льготы. При поддержке Фонда развития моногородов в Невинномысске идет строительство инфраструктуры для сопровождения инвестиционных проектов. Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот".