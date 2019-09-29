В Госдуму внесут проект федерального бюджета на три года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесет в Государственную думу в понедельник проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в соответствии с нормами Бюджетного кодекса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Как и в прошлом году, бюджетный пакет будет внесен в электронном виде и размещен на едином портале бюджетной системы Российской Федерации budget.gov.ru. Часть документов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, будет внесена в бумажном виде. Федеральный бюджет заявлен профицитным на весь трехлетний период - 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.

В 2020-2022 годах прогнозируется увеличение доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 20,174 трлн рублей в 2019 году до 20,379 трлн рублей в 2020 году (+2,1% к 2019 году), 21,246 трлн рублей в 2021 году (+4,3% к 2020 году) и 22,058 трлн рублей в 2022 году (+3,8% к 2021 году).

Общий объем расходов федерального бюджета в 2020 году составит 19,503 млрд рублей (+6,6% к 2019 году), в 2021 году - 20,634 млрд рублей (+5,8% к 2020 году) и в 2022 году - 21,763 млрд рублей (+5,5% к 2021 году).

В первую очередь предусмотрено увеличение расходов на программы, содействующие достижению национальных целей развития, а также на финансирование задач, поставленных президентом РФ в послании Федеральному собранию.

На реализацию национальных проектов предусмотрен рост бюджетных ассигнований более чем на 203,6 млрд рублей до 2 трлн рублей в 2020 году (1,8 трлн рублей в 2019 году); до 2,2 трлн рублей в 2021 году; до 2,7 трлн рублей в 2022 году.

В структуре расходов проекта бюджета поддержка проектов в сфере экономики и развития инфраструктуры, национальной безопасности, но самый масштабный рост предусмотрен по статьям социальной сферы и программам повышения качества жизни граждан.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, представляя проект бюджета России до 2020 года на заседании правительства 19 сентября, обозначил, что документ в первую очередь ориентирован на решение социальных вопросов. Основу расходов составят траты на социальную поддержку, развитие образования, здравоохранения и культуры.