Путин подписал закон об изменении некоторых норм основных направлений налоговой политики

Поправки были разработаны правительством РФ для реализации отдельных положений послания президента РФ Федеральному Собранию и основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Закон упрощает подачу документов в налоговые органы - он предоставляет гражданам право подавать в ФНС и получать от налоговой службы декларации, информацию о налоговых льготах и другие документы через многофункциональные центры. Кроме того, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) включается в единый налоговый платеж, который граждане РФ могут перечислять в бюджет одним платежным поручением. Прежде в него входили только налог на имущество физлиц, а также транспортный и земельный налоги.

Налогоплательщик теперь может подавать заявления о возврате излишне удержанных или уплаченных налогов независимо от временных ограничений - прежде заявление можно было подать в течение трех лет с момента уплаты налога. С помощью многофункциональных центров граждане смогут предоставлять документы о льготах по транспортному, земельному и имущественному налогам, направлять декларации или получать сведения из налоговой.

Также закон предусматривает возможность предоставления в налоговые органы заявлений о постановке на учет иностранных кредитных организаций и прилагаемых к ним документов для открытия корреспондентских счетов в российских банках.

Налог на прибыль и взносы

Изменения касаются также уплаты подоходного налога и налога и прибыль. Для граждан отменяется обязанность декларирования доходов от продажи ценных бумаг и введения налогового агентирования, для адвокатов - обязанность документального подтверждения приостановления статуса адвоката в целях освобождения от уплаты страховых взносов за соответствующий период.