"Известия": ЦБ переведет обслуживание аналога SWIFT на аутсорсинг

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Банк России планирует передать подключение, установку и обслуживание пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) - аналога SWIFT - сторонним организациям, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на регулятор. По информации источников издания, такое решение ЦБ связано с намерением подключить к системе зарубежные банки - в том числе из Ирана, Турции и Венесуэлы.

"Это позволит упростить и ускорить процесс подключения к СПФС российских и иностранных банков и юридических лиц", - сообщил "Известиям" представитель ЦБ.

Как отмечает издание, использование услуг сторонних организаций позволяет увеличить скорость подключения и нарастить трафик сообщений. При сохранении функций обслуживания за головной организацией необходимо окажется открывать подразделения за рубежом, чего Банк России, будучи государственной структурой, сделать не может.

О создании СПФС заявила в 2017 году глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Система рассматривалась в качестве межбанковского взаимодействия для обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений о финансовых операциях на случай отключения России от международного сервиса SWIFT. Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.

В настоящий момент с СПФС работают две зарубежные организации - белорусский Белгазпромбанк (дочерняя структура "Газпрома") и Евразийский банк Казахстана.