Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина

В соответствии с принятым законом, акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за 1 литр, в 2021 году - 32 рубля, в 2022 году - 33 рубля. Акциз на игристые вина (шампанское) в 2020 году составит 40 рублей за 1 литр, в 2021 году - 41 рубль, в 2022 году - 43 рубля.

Одновременно закон относит к подакцизным товарам виноматериалы (за исключением предназначенных для производства дистиллятов), виноград, используемый для производства вина, игристого вина (шампанского), ликерного вина, спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла. Акциз на виноград в 2020 году составит 30 рублей за 1 т, в 2021 году - 31 рубль, в 2022 году - 32 рубля. Налог на виноматериалы, виноградное сусло и фруктовое сусло составит 31 рубль за 1 литр в 2020 году, 32 рубля - в 2021 году, 33 рубля - в 2022 году. При этом документом предусматривается предоставление налогоплательщикам, производящим такие напитки и жидкости, права на получение налоговых вычетов при условии надлежащего использования подакцизного сырья.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.