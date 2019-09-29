"Ъ": Минпромторг предлагает дать золотодобытчикам генеральные лицензии на экспорт

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли разработало проект постановления правительства РФ, которое позволило бы выдавать золотодобывающим компаниям и аффинажным заводам генеральные, а не разовые лицензии на экспорт золотых и серебряных слитков. На опубликованное на портале подготовки нормативных правовых актов предложение обратила внимание в понедельник газета "Коммерсантъ".

"Было выявлено, что одним из сдерживающих факторов при экспортных операциях является необходимость оформления разовых лицензий на экспорт аффинированного золота и аффинированного серебра в виде слитков", - приводит ведомство обоснование своего предложения.