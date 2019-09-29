"Ъ": Минпромторг предлагает дать золотодобытчикам генеральные лицензии на экспорт

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли разработало проект постановления правительства РФ, которое позволило бы выдавать золотодобывающим компаниям и аффинажным заводам генеральные, а не разовые лицензии на экспорт золотых и серебряных слитков. На опубликованное на портале подготовки нормативных правовых актов предложение обратила внимание в понедельник газета "Коммерсантъ".
"Было выявлено, что одним из сдерживающих факторов при экспортных операциях является необходимость оформления разовых лицензий на экспорт аффинированного золота и аффинированного серебра в виде слитков", - приводит ведомство обоснование своего предложения.
По оценкам Минпромторга, такая мера необходима для наращивания "объемов несырьевого неэнергетического экспорта, повышение конкурентоспособности отечественных добывающих компаний и субъектов производства драгоценных металлов на внешних рынках". "Коммерсанту" в министерстве уточнили, что в случае принятия инициативы ожидается "увеличение количества внешнеторговых контрактов между российскими и зарубежными компаниями".
Разовая лицензия, в отличие от генеральной, выдается только на конкретный внешнеторговый контакт. Генеральные лицензии в настоящий момент выдаются банкам, получившим соответствующую лицензию ЦБ.
Рост несырьевого неэнергетического экспорта предусмотрен национальным проектом "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%. Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году должен составить $250 млрд.