"Ъ": "Зарубежнефть" намерена войти в нефтегазовые проекты в Омане

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российское ОАО "Зарубежнефть" ведет переговоры с властями Омана о вхождении в нефтегазовые проекты в стране, среди которых так называемый морской блок 8. Об этом сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По информации издания, "Зарубежнефть" интересуют в Омане уже изученные проекты с низкими рисками. Газета оценивает стоимость блока 8, где располагаются месторождения Букха и Западная Букха, в $40 млн.

До начала 2019 года сектор разрабатывали на паритетной основе норвежская DNO и южнокорейская LG. Сейчас блок 8 полностью принадлежит государственной Musandam Oil and Gas Company. Добыча на блоке год назад составляла 4,5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (около 225 тыс. т в год).

Пока ни у одной российской компании нет проектов в Омане. В стране работают крупные зарубежные нефтепроизводители, в том числе BP и Eni.

"Зарубежнефть" - диверсифицированный нефтегазовый холдинг, единственным акционером которого является Российская Федерация. В России компания владеет 13 лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов, участвует в разработке Харьягинского месторождения в рамках соглашения о разделе продукции.