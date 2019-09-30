Новый международный терминал аэропорта Хабаровска начнут строить в 2020 году

ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Строительство нового международного терминала аэропорта Хабаровска должно начаться в 2020 году. Об этом в понедельник заявил журналистам глава совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк.

По его словам, строительство терминала международных авиалиний входит во второй этап реконструкции аэропорта Хабаровск.

"В настоящий момент заканчивается проектирование терминала, планируем в ноябре-декабре подать документы на государственную экспертизу. Параметры следующие: порядка 20 тыс. кв метров, пропускная способность - более 1 млн. международных пассажиров в год. Проект стоит в пределах 3-3,5 млрд рублей", - сказал глава совета директоров.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - это крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров. Программа его комплексного развития реализуется на условиях государственно-частного партнерства в рамках режима территории опережающего развития "Хабаровск", программа направлена на создание на базе аэропорта главного воздушного хаба Дальнего Востока и развитие прилегающих к нему территорий.