"Ъ": Минкультуры выставит в открытом доступе данные о тратах на господдержку кино

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ совместно с Фондом кино запустит в середине октября открытую базу данных о государственной поддержке производства отечественных фильмов. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского и главу Фонда кино Вячеслава Тельнова.

"В новой системе доступными будут данные не только сборов. Мы покажем все проекты, которые сняты на государственные деньги, откроем все суммы соглашений между продюсерами и Фондом кино или Минкультом. Открываются также данные по акционерам и гендиректорам компаний и информация по всем судебным делам, которые мы ведем ", - сообщил "Коммерсанту" Мединский. По словам министра, программа "прозрачно показывает всю систему господдержки на протяжении многих лет и открывает все карты".

Как отмечает издание, база данных будет работать на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) и содержать информацию об объемах и условиях государственной поддержки по линии Минкультуры и Фонда кино с 2015 года.

По данным "Коммерсанта", который ознакомился с представленными в базе сведениями, в ней уже содержится информация о 520 кинопроектах 255 компаний. В проект вложено около 3 млн рублей, и он реализуется силами штатных сотрудников Фонда кино, сообщил изданию Вячеслав Тельнов.