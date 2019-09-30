В Эр-Рияде считают, что обострение ситуации с Ираном приведет к скачку цен на нефть

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно пойти на решительные шаги для сдерживания Ирана, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, результатом которой может стать небывалый скачок цен на нефть. Такое мнение в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS выразил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Передача вышла в эфир в воскресенье.

"В регионе сосредоточено около 30% мировых запасов энергоносителей, около 20% торговых потоков, около 4% мирового ВВП. Представьте, если это все остановится. Это будет означать полный крах мировой экономики, не только Саудовской Аравии и ближневосточных стран. <...> Если мир не предпримет решительных действий для сдерживания Ирана, мы будем наблюдать дальнейшее обострение, которое будет угрожать мировым интересам. Поставки нефти будут прерваны, цены на нефть подскочат до невообразимых цифр, которых мы никогда в своей жизни не видели", - сказал он.

При этом наследный принц отметил, что выступает за политическое решение. "Политическое и мирное решение всегда лучше, чем военное", - пояснил он. По его мнению, президентам США и Ирана Дональду Трампу и Хасану Роухани необходимо сесть за стол переговоров для заключения нового соглашения. "Это то, о чем просит президент Трамп, это то, о чем мы все просим, но иранцы не хотят за стол переговоров", - добавил он.

В ночь на 14 сентября два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.