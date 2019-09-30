ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) в Хабаровском крае заявили проекты на сумму 150 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ) Аслан Канукоев после осмотра нового терминала хабаровского аэропорта вместе с вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

"87 резидентских соглашений заключено, объем инвестиций должен составить 150 млрд рублей. Планируется создание 9,3 тыс. рабочих мест", - сказал Канукоев.

Он сообщил, что в регионе реализовано 26 проектов, включая проект строительства нового терминала внутренних авиалиний хабаровского аэропорта. Всего в новые проекты вложено порядка 44 млрд рублей, создано 3 тыс. рабочих мест.

В хабаровском крае создано три территории опережающего развития - "Хабаровск", "Комсомольск-на-Амуре", "Николаевск". Механизм Свободного порта распространен на Ванинский и Советско-Гаванский район.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - это крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров. Программа его комплексного развития реализуется на условиях государственно-частного партнерства в рамках режима территории опережающего развития "Хабаровск", программа направлена на создание на базе аэропорта главного воздушного хаба Дальнего Востока и развитие прилегающих к нему территорий. В сентябре был запущен новый терминал внутренних авиалиний площадью 27,7 тыс. кв. метров и пропускной способностью 3 млн человек. Общая стоимость проекта - 4,9 млрд рублей, из которых 3,9 млрд рублей - кредитные средства ВЭБ и Фонда развития Дальнего Востока.