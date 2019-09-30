Дополнительные 5,7 млрд рублей поступили в бюджет Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы приняли в первом чтении поправки к бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В казну региона дополнительно поступили 5,7 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе заксобрания.

"Депутаты поддержали законопроект. Дополнительно в казну поступило 5,7 млрд рублей", - сообщил собеседник агентства. Уточняется, что дополнительные средства являются в основном налогами от нефтегазовых проектов.

Доходная часть нового бюджета Сахалинской области на 2019 год составит 177,2 млрд рублей, расходная часть - 185,9 млрд рублей. Дефицит остается без изменений - 8,7 млрд рублей. На 2020 год доходная часть бюджета прогнозируется в объеме 136,5 млрд рублей, на 2021 год - 128,9 млрд рублей. Расходная часть на 2020 год - 142,8 млрд рублей, на 2021 год - 135,2 млрд рублей.