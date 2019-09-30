Хабаровский край начал работу по возврату в собственность всей аэропортовой инфраструктуры

ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края намерены вернуть в собственность всю переданную ранее инвесторам и разным ведомствам инфраструктуру малых аэропортов. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава региона Сергей Фургал.

"По малым аэропортам ситуация неоднозначная. Есть такое решение, дорожная карта, есть согласование с Росавиацией по поводу возврата Хабаровскому краю аэропортов, которые ему принадлежали, всех зданий, всей инфраструктуры. Это необходимо сделать для эффективного развития", - сказал Фургал после осмотра нового терминала хабаровского аэропорта вместе с вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

В качестве примера Фургал привел аэропорт Хурба Комсомольска-на-Амуре. Этот аэропорт имеет аэродром совместного базирования судов военной и гражданской авиации, принадлежит Минобороны РФ, оператором гражданского сектора является АО "Комсомольский-на-Амуре аэропорт". В 2017 году часть инфраструктуры была продана инвестору из Санкт-Петерурга, который изначально заявлял о планах развития аэропорта. Но в настоящее время, по словам Фургала, не проявляет к этому никакого интереса.

"В Охотске за взлет-посадку приходится платить 130 тыс. рублей владельцу, в Советской Гавани - 150 тыс. рублей. Если этого не изменить, сложно будет что-то сделать: мы будем увеличивать рейсы, нам будут поднимать цены за обслуживание, и в результате мы не сможем снижать цены за билеты", - сказал глава края.