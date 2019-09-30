В Совфеде предложили Орешкину в 100 раз увеличить штрафы за ведение теневого бизнеса

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития РФ Максиму Орешкину обобщенную информацию с законодательными инициативами российских регионов в области развития малого и среднего предпринимательства. В числе таких предложений установление размера штрафов за ведение теневого бизнеса на отметке от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 2 тыс. рублей). Письмо, адресованное Орешкину, а также сводная таблица с предложениями регионов есть в распоряжении ТАСС.

"В результате проведенной в 2018 году работы выявлено 421 физическое лицо, осуществляющее деятельность без регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, и 992 работника без официального трудоустройства. В связи с изложенным полагаем целесообразным внесение изменений в часть первую статьи 14.1 КоАП РФ, увеличив размер штрафа за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, установив его в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей", - говорится в законодательном предложении Самарской области.

Как считают в регионе, в настоящее время незначительность штрафа приводит к тому, что незаконным предпринимателям легче оплатить штраф, чем официально осуществлять свою деятельность. В Саратовской области также уверены, что текущий размер штрафа не способствует эффективному выводу из "тени" физических лиц. Всего свои предложения в области развития малого и среднего предпринимательства в верхнюю палату парламента направили свыше 20 регионов.

Среди предложений регионов также можно выделить инициативу Рязанской области по распространению эксперимента по введению налога на профессиональный доход на все субъекты РФ, где есть технические возможности провести этот эксперимент. Кроме того, власти Республики Карелия просят в целях поддержки предпринимателей-экспортеров и повышения их конкурентоспособности за рубежом предусмотреть возможность возврата бизнесу НДС для розничного онлайн-экспорта.