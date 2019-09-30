Реконструкция аэропорта в Амдерме завершится до июля 2022 года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Реконструкция аэропортового комплекса в Амдерме завершится до июля 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа (НАО).

"Учитывая наличие разработанной проектно-сметной документации, <...> запланировано выполнение строительно-монтажных работ с вводом в эксплуатацию до июля 2022 года", - уточнили в пресс-службе.

В Амдерме планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перронов, вспомогательного оборудования. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составит 787,92 млн рублей.

Реконструкция аэропорта будет производиться за счет средств федерального бюджета в рамках госпрограммы РФ "Развитие транспортной системы".

Аэропорт в Амдерме основан в 1956 году, до 1993 года использовался как военный аэродром, длина бетонной взлетно-посадочной полосы составляет 2,6 км, ширина - 50 м. Аэропорт способен принимать воздушные суда массой до 200 тонн - самолеты Ан-24, Як-40, Ан-26, Ту-134, Ан-30, Ил-76, Ан-2 и вертолеты всех типов.

Амдерма - поселок на востоке НАО с населением около 600 человек, находится в 420 км от Нарьян-Мара. Он основан в связи с началом строительства рудника по добыче флюорита. С 1956 года в Амдерме базировался авиационный полк, который был выведен в 1993-1994 гг., после чего население поселка значительно сократилось. В перспективе Амдерма рассматривается как база для освоения нефтегазоносных месторождений северной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.