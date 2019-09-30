В СФ предложили применять спецсистему для выявления пальмового масла в молочных продуктах

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития Максиму Орешкину обобщенную информацию с законодательными инициативами российских регионов в области развития малого и среднего предпринимательства. В числе таких предложений - использование электронной системы ветсертификации в молочной отрасли "Меркурий" для выявления пальмового масла в молочных продуктах. Письмо, адресованное Орешкину, а также сводная таблица с предложениями регионов есть в распоряжении ТАСС.

"В 2019 году вводится автоматизированная система "Меркурий" в молочной промышленности (контроль сырья и продуктов при их производстве, обороте и перемещении). Предложение заключается в том, чтобы система "Меркурий" контролировала не только молоко, но и пальмовое масло", - говорится в законодательных предложениях Брянской области.

В регионе отмечают, что пальмовое масло, которое до сих пор не включено в систему "Меркурий", является основным фальсифицирующим компонентом в молочной промышленности.

"При использовании особых методик фальсификаторами выявить пальмовое масло в продукции будет крайне тяжело, а порой и невозможно. Например, контроль легко обойти: если в пальмовое масло добавить небольшое количество говяжьего жира, все анализы будут показывать, что в продукте натуральные сливки. Учитывая вышеизложенное, предлагается обязать все перемещения пальмового масла, начиная от границы России и до конечного потребителя, осуществлять также под контролем данной системы", - говорится в тексте.

В 2019 году в РФ будет завершено внедрение электронной системы ветсертификации "Меркурий", решающей те же задачи прослеживаемости, что и система маркировки, эксперимент по которой, как пояснили ТАСС ранее в Национальныом союзе производителей молока (Союзмолоко), пока не начался, так как не утверждены методические рекомендации. В начале августа президент Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс о повышении НДС для пальмового масла до 20%.

Всего свои предложения в области развития малого и среднего предпринимательства в верхнюю палату парламента направили свыше 20 регионов.