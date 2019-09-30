Производители молочной продукции успешно протестировали цифровую маркировку

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ряд крупных российских производителей молочной продукции сообщил ТАСС об успешном тестировании нанесения кода цифровой маркировки на товары.

"Мы отработали в сокращенном виде по одному типу продукта: получили упаковку с кодом от производителя, осуществили фасовку продукта и специалисты Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) с партнерами считали этот код и имитировали передачу сигнала в ГИС "Маркировка", это у нас получилось", - сказал представитель компании "Пискаревский завод" Георгий Житмарев.

В компании "Курское молоко" эксперимент также прошел успешно. Представитель компании Олег Павлов рассказал, что к настоящему моменту производитель выпустил тестовую партию и обсудил с партнерами дальнейшее внедрение в технологический процесс. "В среднесрочной перспективе мы планируем приступить к тотальной оснастке производственных мощностей", - добавил он.

Представитель компании "Галактика" Владислав Фалькович заявил, что проект по тестированию маркировки запущен и протестирован на линиях завода. "Мы прекрасно понимаем, что есть цели, которые нам придется достигать, но трудностей на данном этапе в проекте нет", - добавил он.

По словам Фальковича, "Галактика" активно участвует в рабочих группах по маркировке. "К нам приезжали специалисты компании "Честный знак" [название системы маркировки, оператором которой является ЦРПТ], все тестировалось, решения готовы для этого, проект уже работает", - заключил он.

В России проводят бесплатный эксперимент по маркировке готовой молочной продукции. Он был запущен правительством 15 июля 2019 года и продлится до 29 февраля 2020 года. Обязательная маркировка стартует 1 июня 2020 года. ЦРПТ - оператор государственной информационной системы цифровой маркировки и прослеживания, созданной на основе соглашения о государственно-частном партнерстве за частные средства.