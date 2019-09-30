Российская компания начала серийный выпуск андроидов

ПЕРМЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Компания "Промобот" запустила в Перми серийное производство человекоподобных роботов, которые способны встраиваться в бизнес-процессы. Об этом сообщил в понедельник ТАСС сооснователь компании Олег Кивокурцев.

"Мы начали выпуск и продажу роботов с человеческой внешностью - роботов-компаньонов. Это первый в мире человекоподобный андроид, который не только имитирует внешность человека, но и способен интегрироваться в бизнес-процессы. Мы уже создали один прототип, а сейчас выпустим целую серию, планируем выпускать по 10 в месяц, с любой внешностью, для домашнего и профессионального использования", - сказал он.

Как пояснили в компании, робот-двойник копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", а также поддерживать разговор и отвечать на вопросы. Технология, разработанная компанией, а также собственная запатентованная конструкция, позволяют воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека, максимально реалистично имитируя его эмоции. Специалисты компании создали собственную компонентную базу, а также использовали свою технологию создания искусственной кожи. Также здесь планируют выпустить роботов-компаньонов для личного использования, в качестве собеседника или персонального помощника, например, для управления системами умного дома по аналогии с уже существующими голосовыми ассистентами.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Сегодня это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся в 35 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников, все продукты компании производят и разрабатывают в России.