Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых. В среднем снижение составит 0,3 п.п., сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 01.10.2019. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке - от 8,8%. Снижение ставок (кроме продукта "Военная ипотека" и Программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 п.п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости", - отмечается в сообщении.

Также клиентам других банков доступно рефинансирование ипотеки по ставке от 9,5%. Таким образом, снижение ставок составит 0,6 п.п. по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.

Совет директоров Банка России на заседании 6 сентября впервые с 2014 года понизил ключевую ставку - на 0,25 п.п., до 7% годовых на фоне замедляющейся инфляции. Как отметил регулятор, оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки планируется при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом.