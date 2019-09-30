ФАС предписала Минтрансу пересмотреть заявки на конкурс на почти 90 млн рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Минтрансу РФ предписание пересмотреть условия закупок на 89 млн рублей по реконструкции административного здания ведомства. Об этом говорится в сообщении службы.

"Комиссия ФАС России рассмотрела жалобы компаний "Диалог сервис", "Стройресурс" и "РегионСтройСервисАвтоматика" на действия Министерства транспорта России при закупке работ по ремонту административного здания ведомства с ценой контракта порядка 89 млн рублей, - говорится в сообщении. - ФАС России выдала предписание о пересмотре вторых частей заявок, поданных на участие в закупке, а также об устранении нарушений при заключении государственного контракта".

Как поясняется в сообщении службы, ФАС выявила в закупочной документации ряд нарушений, которые могли бы ограничить конкуренцию между участниками тендера.

"В частности, заказчиком были установлены избыточные требования к описанию товаров, предполагаемых к поставке. В проекте контракта некорректно установлен срок действия банковской гарантии и отсутствует обязанность подрядчика в случае отзыва у банка, предоставившего банковскую гарантию, лицензии на осуществление банковских операций, предоставить новое обеспечение исполнения контракта", - уточняется в сообщении антимонопольного ведомства.