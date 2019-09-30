Авиакомпании России за восемь месяцев 2019 года увеличили перевозки на 11,7%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские авиакомпании с января по август 2019 года увеличили перевозки по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 11,7%, до 86,3 млн пассажиров. Это следует из уточненных данных Росавиации, которые опубликованы на сайте агентства.

При этом пять крупнейших перевозчиков ("Аэрофлот", "Сибирь", "Россия", "Победа" и "Уральские авиалинии") нарастили перевозки на 11,6%, до 55,3 млн пассажиров. "Аэрофлот" увеличил показатель на 7,3%, до 25,1 млн пассажиров, "Сибирь" (S7) - на 15,6%, до почти 9 млн пассажиров, "Россия" - на 4,7%, до 8 млн пассажиров, "Победа" - на 46,7%, до 6,6 млн пассажиров, а "Уральские авиалинии" - на 6,4%, до 6,4 млн пассажиров.

По данным Росавиации, перевозки внутри России за восемь месяцев возросли на 7,4%, до 49,2 млн пассажиров, международные - на 17,9%, до 37 млн человек.