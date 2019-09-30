Республика Корея и Россия обсудят соглашение о свободной торговле 1-2 октября в Сеуле

ТАСС, 30 сентября. Экономические ведомства Республики Корея и России 1-2 октября проведут второй раунд переговоров о заключении соглашения о свободной торговле (ССТ) в сфере услуг и инвестиций в Сеуле. Об этом в понедельник сообщило южнокорейское министерство торговли, промышленности и энергетики на своем официальном сайте.

Отмечается, что в ходе предстоящей встречи стороны обсудят общую структуру соглашения, а также предметно поговорят о содержании документа. В южнокорейском торговом ведомстве считают, что "достижение прогресса на переговорах к 2020 году, когда страны будут праздновать 30-летие установления дипломатических отношений, укрепит двустороннее сотрудничество между РК и Россией".

На сайте южнокорейского ведомства также сообщается, что российскую делегацию на встрече представит заместитель директора департамента торговых переговоров при Министерстве экономического развития РФ Марья Баранова. Со стороны Республики Корея в обсуждении примет участие Чон Юн Джон, ответственный за переговоры об ССТ при южнокорейском Министерстве торговли, промышленности и энергетики.

24 сентября в Москве министр планирования и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги заявил, что Южная Корея надеется подписать в следующем году соглашение о свободной торговле с Россией, а также выразил заинтересованность в проектах в сфере недропользования в регионах РФ.

17 июня в Москве министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва и ее российский коллега Сергей Лавров договорились начать переговоры по соглашению о формировании зоны свободной торговли между странами. Стороны также обсудили развитие сотрудничества Москвы и Сеула в областях науки и технологий, информационно-коммуникационной сфере и инновациях.