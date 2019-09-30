Кабмин Украины одобрил проекты законов о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины одобрило пакет проектов законов, которые направлены на легализацию игорного бизнеса в стране, а также добычи янтаря. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров страны.

"Кабинет министров одобрил пакет проектов законов для упорядочивания деятельности по добыче янтаря, об этом шла речь на совещании у президента 2 сентября. Также одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса на Украине", - сказано в сообщении. Законопроект о добыче янтаря предусматривает отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны областных советов, а также внедрит продажу лицензий на открытых аукционах, сообщили в кабмине.

Проект о легализации игорного бизнеса предусматривает, что азартные игры будут организовываться исключительно на территории отелей, на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует мировым стандартам. В пресс-службе отметили, что кабмин утвердил программу действий правительства, однако она пока не опубликована. Кроме того, правительство приняло ряд кадровых решений об увольнении/назначении ряда заместителей министров, представителей Фонда государственного имущества, а также Государственной аудиторской службы. Кроме того, сказано в сообщении, кабмин Украины начал работу над инструментами, которые позволят удешевить кредиты для покупки земли сельскохозяйственного назначения.

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании 2 сентября поручил правительству страны обеспечить легализацию в стране игорного бизнеса и добычу янтаря. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявлял ранее, что незаконная добыча янтаря в трех областях Украины (Житомирской, Ровенской и Волынской) может стать причиной объявления Украинского Полесья зоной экологической катастрофы. По словам Князева, из-за нелегальной добычи янтаря повреждено более 6 тыс. 200 га земель лесного фонда.

Игорный бизнес запрещен на Украине с 2009 года. Тем не менее, из страны он не исчез, но перестал облагаться налогами и приносить доход в бюджет государства. Как отмечают украинские СМИ, по подсчетам Министерства финансов, азартные игры могли бы приносить казне до 5 млрд гривен (более $196,5 млн) дополнительного дохода. Правительство Украины обещало Международному валютному фонду легализовать этот вид деятельности до конца 2018 года, но до сих пор этого не произошло.