"Яндекс.Драйв" дополнил свой автопарк в Москве 30 электромобилями

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Яндекс" дополнил автопарк своего сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв" 30 электромобилями. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"Яндекс.Драйв" начал экспериментировать с электромобилями: сегодня на улицы Москвы вышли 30 новеньких Nissan Leaf. Теперь пользователи "Драйва" могут прокатиться на электрокаре и посмотреть, как он ведет себя на дороге", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что данные машины безопасны для окружающей среды, бесшумны и преодолевают без подзарядки 270 км. Эти машины можно взять в аренду на полчаса, час или полтора, чтобы не пришлось заряжать. Перемещаться на электрокарах можно по всему городу и за его пределами, а вот вернуть автомобиль нужно внутри Садового кольца. Заряжает электрокары команда сервиса, так что водителю об этом думать не придется.

"Взять в аренду электрокар могут пользователи не моложе 26 лет со стажем вождения от шести лет. Кроме того, сервис учитывает дополнительные факторы, например, наличие у водителя штрафов и нарушений", - поясняют в "Яндексе".

Всего в автопарке сервиса 15 тыс. автомобилей. Тарифы включают стоимость бензина, парковки и страхования (каско и ОСАГО). Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Каждый месяц пользователи "Яндекс.Драйв" совершают четыре миллиона поездок, три миллиона из них - в Москве.