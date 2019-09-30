Россельхознадзор не видит причин для подорожания молочной продукции

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Стоимость готовой молочной продукции после включения ее в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" не увеличится, а себестоимость ее производства может даже снизиться. Такую оценку журналистам предоставила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

"Россельхознадзор уверен, что внедрение заключительного этапа перехода на электронную ветеринарную сертификацию животноводческой продукции не повлияет на повышение цен на молочку. Более того, служба ожидает снижение себестоимости продукции уже в следующем году. К такому выводу пришли аналитики Россельхознадзора, детально ознакомившиеся с ходом реализации проекта", - сказала она.

По словам Мелано, единственной причиной повышения цен может послужить "истерия" вокруг этой темы, которая является отличным информационным поводом для необоснованного повышения цен на молочную продукцию для производителей, которые просто захотят повысить собственную прибыль. Она напомнила, что первый этап внедрения электронной ветеринарной сертификации состоялся уже год назад, а второй этап, предполагающий ввод в систему отдельные молочные продукты, состоялся 1 июля 2019 года. "Мы работаем в этом этапе уже три месяца и не отмечаем сбоев ни в системе, ни в ретейле, ни у пользователей", - указала она.

Представитель ведомства подчеркнула, что сейчас система работает стабильно. "Подготовка к этому растянулась на несколько лет, а потому у производителей было достаточно времени на подготовку", - уверена она. С 1 ноября 2019 года стартует третий итоговый этап, в рамках которого предполагается вхождение в систему молока и кисломолочной продукции.

"Анализ ситуации Россельхознадзором оценивается как благоприятный для заключительного этапа. Мы уверены, что он пройдет максимально гладко для всех участников рынка", - считает Мелано. Она также напомнила, что система маркировки, оператором которой выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), пока работает в тестовом режиме и не является обязательной, а, соответственно, не может повлечь серьезных сложностей для производителей.

Заключительный этап перехода на "Меркурий"

По словам Мелано, срок заключительного этапа перехода готовой молочной продукции на систему ветсертификации установлен и его перенос не предполагается. "Мы уверены, что запуск третьего этапа Меркурия не может стать причиной роста цен, потому что опыт прохождения первого и второго этапов показал обратный эффект - снижение себестоимости производства товара за счет работы "Меркурия" на бесплатной основе, в отличие от работы с сертификатами на бумажном носителе, за оформление которых производителям приходилось платить", - отметила она.

Кроме того, по ее данным, сами производители отмечают позитивный эффект от работы системы, связанным со снижением доли фальсифицированной продукции на российских прилавках. Так, согласно анализу, проведенному Россельхознадзором, уровень фальсификата в отдельных регионах страны по некоторым товарам снизился на 30-50%. До конца года Россельхознадзор ожидает повышение этого показателя до 80%, заключила Мелано.

Газета "Известия" 30 сентября написала, что цены на молоко могут вырасти на 10% из-за одновременного запуска двух систем контроля - "Меркурия" и системы маркировки.