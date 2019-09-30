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В Германии начался судебный процесс по коллективному иску автовладельцев против Volkswagen

К иску присоединились около 470 тыс. автовладельцев

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Высший земельный суд в Брауншвайге начал в понедельник рассмотрение коллективного иска против концерна Volkswagen в связи с "дизельным скандалом". Как сообщило агентство DPA, к нему присоединились около 470 тыс. автовладельцев в ФРГ.

Их интересы представляют Федеральный союз обществ защиты потребителей (VZBV) совместно с Общегерманским автомобильным клубом (АДАЦ). "По нашему мнению, Volkswagen обманул клиентов и поэтому должен быть привлечен к ответу", - заявил глава VZBV Клаус Мюллер. В компании же считают, что "клиентам не было причинено ущерба, поскольку все автомобили используются и безопасны".

По мнению местных экспертов, рассмотрение дела может занять годы. VZBV и АДАЦ подали жалобу 1 ноября 2018 года. Истцы хотят доказать, что концерн "посредством манипуляций с программным обеспечением намеренно вредил покупателям". К коллективной жалобе могли присоединиться все, кто приобрел, начиная с ноября 2008 года, подлежавшие отзыву дизельные автомобили марок Volkswagen, Audi, Skoda или Seat с моторами типа EA189. Иск был изложен на более чем 200 страницах.

Это первая в Германии коллективная жалоба против Volkswagen, которая связана с "дизельным скандалом". В сентябре 2015 года концерн признался в манипуляциях с показателями выхлопов. Как выяснилось, его автомобили были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря этой системе все выглядело так, что выхлопы полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

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